貿易戰延伸至軍事衝突？美海軍部長：不惜代價保護商路

美中貿易戰升溫，外界紛紛預測戰火恐會蔓延至軍事關係，其中，美國海軍部長史賓塞指出，中國若將南海軍事化，美軍也將會不惜一切代價保護商業道路。（法新社）

2018-09-30 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕隨著美中貿易戰不斷升級，外界紛紛認為雙方的貿易衝突恐蔓延至軍事關係中。對此，美國海軍部長史賓塞（Richard Spencer）指出，美國與中國的軍事情況可說是非常複雜，因雙方同時也是擁有密切貿易往來的大國，而當前面對中國可能將南海軍事化，美軍也將會不惜一切代價保護商業通道。

據美國媒體《CNBC》報導，面對貿易衝突加劇，中國當前取消與美國海軍的友好關係。斯賓塞認為，中國若將南海徹底軍事化，美國也將不計代價保護商業道路。然而，在斯賓塞評論曝光後，中國最高海軍指揮官便立即取消本週的訪問計畫，其中，五角大廈發言人伊斯特本（Dave Eastburn）中校指出：「我們被告知將中國海軍中將沈金龍已被召回中國，目前尚無其他信息。」

事實上，中國先前在南海3個前哨站安裝反艦巡航導彈和地對空導彈系統，儘管其堅稱此建設是為了非軍事行動，但美方認為，干擾設備和導彈系統除了軍事利益外，無其他用途。斯賓塞指出，我們始終與我們的戰艦在國際開放的海洋空間確保商業與通信通道是開放的，若中國未遵循國際規則和國際秩序法，美方將不得不對此進行某種形式的討論。

據了解，南海是通往全球海上航線的門戶，每年約有3.4兆美元的貿易通行證，同時與中國經濟安全擁有密切關係，因2016年有超過64%的海上貿議通過該地區，此外，南海也是越南、日本和南韓的重要貿易命脈。