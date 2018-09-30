反基地 「美軍之子」玉城丹尼當選沖繩知事

美軍之子玉城丹尼擊敗執政黨推舉的人選，成功當選沖繩知事。（美聯社）

2018-09-30 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕前知事翁長雄志上月初因癌症病逝後，沖繩縣今（30）日舉行知事選舉，民調領先的候選人、「美軍之子」玉城丹尼成功擊敗執政黨推舉的人選，當選沖繩知事。

綜合日媒報導，58歲的玉城丹尼以無黨籍身分參選，上月初病逝的沖繩知事翁長雄志曾為他站台，他也在翁長病逝後宣布「繼承遺志」，競選主軸堅定反對美軍基地搬遷至名護市，更反對美軍基地留在沖繩。

曾任眾議員的玉城丹尼除了獲得日本在野黨共產黨、社民黨等支持，還有無黨籍力挺，最後成功擊敗宜野灣前市長佐喜真淳。佐喜真淳除有執政黨自民黨支持，還獲得公民黨、日本維新會和希望之黨力挺。

據媒體指出，玉城丹尼的父親是沖繩基地美軍，和擔任服務生的母親相遇後生下他。但玉城母親懷孕時，父親返回美國，臨行前為未出世兒子取名「丹尼斯」（Dennis）。但他父親未再回到日本，母親生下他後獨力撫養。

據悉，日本自民黨相當重視這場選舉，甚至派了黨內高層到沖繩助選，並認為潭美颱風來襲導致投票率降低有利於選情，傳出佐喜真淳陣營已預約慶功場地，沒想到最後是玉城丹尼勝選。《NHK》指出，這意味沖繩縣與中央政府未來將就美軍基地問題持續對立。