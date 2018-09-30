諾貝爾獎明揭幕 性別爭議仍不減

諾貝爾獎一直飽受性別差異嚴重的批評，在過去逾百年的得獎者中，只有大約5.3%的得主是女性，而在科學領域當中，女性得獎者又更加稀少。（美聯社）

2018-09-30 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕今年的諾貝爾獎將於明日揭幕，首先會宣布醫學獎的得主，但諾貝爾獎其實一直飽受性別差異嚴重的批評，在過去逾百年的得獎者中，只有大約5.3%的得主是女性，而在科學領域當中，女性得獎者又更加稀少。

根據《美聯社》報導，諾貝爾獎頒發逾百年來，總共有892人曾經獲獎，但其中僅有48人是女性，而這48人當中，又有30人是奪下文學獎與和平獎，凸顯了物理學獎、化學獎、醫學獎強烈的性別差距。

而性別差距可能源於許多不同的原因，有可能是因為女性在科學研究的領域當中，比例本來就少，根據2014年美國物理研究所的調查，美國全職的物理學教授僅有10%是女性。但還是有不少批評者認為，性別差距主要來自於提名入圍者的教授。

致力於女性數學教育的數學家伊瑪費頓（Anne-Marie Imafidon）表示，「問題在於這些覺得自己永遠不會被批判的教授們」，「無庸置疑地，他們沒有提名女性為諾貝爾獎的入圍者」，但伊瑪費頓認為，需要對大眾講述更多女性在科學界大放異彩的故事，讓大眾知道女性也能透過實力、努力，而得到認可。

美國加州大學聖地牙哥分校的物理學教授基廷（Brian Keating）則認為，假如諾貝爾獎取消不得頒給往生者的限制，以及1年1種獎項的獲獎者最多3名的限制，或許能夠改善性別差距的問題。