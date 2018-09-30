天價！趙無極名畫《1985年6月至10月》19.8億元拍出

趙無極《1985年6月至10月》巨幅創作被以5億1037萬1000元港幣（約台幣19.8億元）成交賣出。（香港蘇富比提供）

2018-09-30 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕1960年代抽象派大師趙無極平生創作尺幅最大作品《1985年6月至10月》，今（30）在香港蘇富比秋季拍賣會中以5億1037萬1000元港幣（約台幣19.8億元）售出，比預期的3.5億港幣（約台幣13.6億元）成交價要多出1.6億元（約台幣6.2億元），這也刷新了亞洲油畫的世界拍賣紀錄，同時成為香港拍賣史上最高成交畫作。

綜合外媒報導，香港會議中心今日舉辦蘇富比「當代藝術晚間拍賣」，趙無極於1985年完成的《1985年6月至10月》尺寸為「280x1000cm」，起標價格為3億港幣（約台幣11.7億元），幾經喊價最後以4.5億港幣（約台幣17.5億元）拍出，加上拍賣佣金的成交價為5.1億港幣，趙無極生前遺留的巨幅創作數量為20件，因此該畫相當稀有。

趙無極過去曾受建築名師貝聿銘請託，為貝聿銘設計的新加坡萊佛士城繪製畫作，趙無極對此發揮「無境時期」的心境感悟，使用3張巨幅畫紙畫出自己豁然開朗、不再執著之心的概念；趙此類「巨幅3聯屏」畫作目前有7幅為趙無極基金會所有，3幅陳列於美術館，10幅在民間。