浪高6公分？6公尺？ 印尼官方提早解除海嘯警報被質疑

印度蘇拉威西島（Sulawesi）28日下午發生芮氏規模7.5強震，印尼氣象單位同時發布海嘯警報，卻在34分鐘後解除，被外界質疑是傷亡的慘重的原因之一。（法新社）

2018-09-30 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）28日在印尼發生強震後，立刻發布海嘯警報，卻在34分鐘後解除，引來外界質疑，是否解除太快造成了傷亡災情惡化。

綜合媒體報導，印尼蘇拉威西島28日下午遭規模7.5強震襲擊，BMKG在同時發布了海嘯警報，卻在34分鐘後解除。當6公尺浪高的海嘯襲捲蘇拉威西島第三大城巴路（Palu）時，至少還有上百人在岸邊活動，BMKG被外界質疑太早解除警報，以致很多人來不及逃。

BMKG主任特里諾（Rahmat Triyono）則表示，他們有按照標準作業程序，只是巴魯附近並沒有感測器，因此距巴魯200公里處的潮汐感測器提供的數據，而那裏的感測器，只觀測到「無須擔心」的「6公分」浪高，故解除海嘯警報。

特里諾說：「如果我們在巴魯周遭有觀測器的話，也許這次的災情就不會那麼慘重了，我們未來必須評估這一點。」目前仍不清楚海嘯是否在警報解除前襲捲巴魯，特里諾表示，依照網友的手機影片，是在警報解除前。