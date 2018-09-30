防中國企業併購重要資產 德法擬增加政府審查權

為了阻止中國搶購歐洲高科技企業的野心，德國和法國政府計畫增加歐洲政府對外企併購交易的審查權。法國也在設法阻擋中國併購旗葡萄園。圖為鄰近法國西南部城鎮佩皮厄的瑪莎米勒城堡葡萄園。（法新社）

2018-09-30 21:37

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據「日經新聞」報導，美中貿易戰持續升溫，促使中國將投資重心由美國轉向歐洲，為了阻止中國搶購歐洲高科技企業的野心，德國和法國政府計畫增加歐洲政府對外企併購交易的審查權。

德國經濟部長阿特麥爾表示，德國政府正考慮一項提案，將外企投資本國企業股權的審查門檻從25%降至15％，並明確界定政府有權審查併購交易的部門，包括數據加密、航空和雲端運算等。目前的分類較為廣泛，僅包括國防和資訊安全相關企業。

中國家電大廠美的集團2016年吃下德國工業機器人巨擘庫卡（Kuka），震驚德國產官學界。隔年，德國政府就擴大經濟部審查併購交易的權限，納入基礎建設等重要部門。如今，隨著中企持續進行海外併購交易，德國政府計畫進一步加強管制。

根據國際通商法律事務所（Baker McKenzie）的報告，若扣除去年中國化工以430億美元併購瑞士農化大廠先正達（Syngenta），今年前六個月中國對歐洲的直接投資金額達120億美元，年增4％；相較之下，中國對美國的直接投資金額暴跌92％，僅剩20億美元。報告說，德國、法國、瑞典和英國是中國在歐洲投資的首要地點。

法國國會議員九月開始討論一項政府推出的法案，該法案把政府能阻擋的外企併購交易產業類別，納入人工智慧、數據儲存、機器人等。目前法國政府對外企投資本國企業股權的審查門檻為三分之一，審查類別為國防、能源、交通和其他特定產業。法國財長勒邁爾今年稍早表示，法國對中國的長期投資開放，但不希望中國「劫掠」。

法國還擔心中國併購其農業部門的葡萄園等重要資產。法國農業部長崔佛特考慮對這類交易設立新的限制，但目前尚未公布具體辦法。