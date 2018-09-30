高空執行「反盜獵」 小飛機勾線纜高掛100公尺

近期南非度假勝地有老夫妻開著小飛機，未料被高空線纜勾住，懸掛在100公尺高空。（圖擷取自「Mountain Club of SA Search and Rescue」臉書）

2018-09-30 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕近期一對6旬夫妻在南非度假勝地太陽城（Sun City Resort）旅遊，未料在園區內開小飛機執行「反盜獵」活動時，小飛機被線纜勾住，掛在100公尺的高空，幸好有人看到通報搜救單位，順利救下這對老夫妻。

綜合外媒報導，28日這對老夫妻參與園區的「反盜獵」活動，他們開著一台「蝙蝠鷹小飛機（Bat Hawk aircraft）」巡邏園區內的犀牛，但開到一半被高空線纜勾住，兩人掛在100公尺的高空。

當地時間早上8點30分，搜救人員獲報趕往現場，但飛機掛在線纜上，不時有強風吹拂，搜救人員擔心從上空搜救會讓小飛機墜毀，因此決定善用線纜。搜救人員爬上線纜後，滑行至老夫妻身旁，再用安全工具固定老夫妻，逐一帶他們離開，花費至少3小時。

搜救人員托馬斯（Rob Thomas）表示：「他們真的很幸運」，因為螺旋槳下方的一個大螺絲釘纏住線纜，才讓小飛機沒有掉落。獲救的老夫妻無明顯外傷，但因為高溫有脫水情況，已經將他們送醫治療。