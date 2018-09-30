馬其頓公投改國名 盼終結希臘多年矛盾

馬其頓今（30）日舉辦公投，決定是否更改國名為「北馬其頓共和國」、加入北大西洋公約組織（NATO）和歐盟（EU）。圖為希臘民眾正在投票。（美聯社）

2018-09-30 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕馬其頓今（30）日舉辦公投，決定是否更改國名為「北馬其頓共和國」、加入北大西洋公約組織（NATO）和歐盟（EU）。

綜合媒體報導，馬其頓自1991年脫離南斯拉夫獨立後，便一直爭取改國名。因為希臘北部有自己的馬其頓省，認為馬其頓竊取了自己國家領土的名字，所以過去一直阻撓馬其頓加入北約及歐盟，甚至強迫馬其頓用「前南斯拉夫馬其頓共和國」（FYROM）的名稱加入聯合國，使馬其頓難以加入西方組織。

直到今年6月12日，希臘及馬其頓打破僵局，馬國總理薩耶夫（Zoran Zaev）與希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）達成協議，馬其頓國名未來可望改為「北馬其頓共和國」（Republic of Northern Macedonia），希臘也不會再反對馬其頓加入北約及歐盟。30日的修憲公投，便是要民眾針對上述協議表達贊成或反對。

公投於當地時間上午7點開始進行、晚上7點結束，若要通過公投沒那麼容易，意味著須有超過半數的選民投票，且要其中大多數人支持；公投通過後，還要馬其頓議會2/3的人贊成才行。根據投票前做的民意調查顯示，雖然絕大多數人支持成為北約及歐盟一員，但對更改國名仍抱持不同看法，所以可能會有許多人抵制公投。