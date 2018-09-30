中國國慶前夕 美軍艦今巡弋南沙群島「航行自由」任務

美軍飛彈驅逐艦「迪凱特號」今駛入南海南沙群島12海里範圍內。南沙群島示意圖，此為渚碧礁。（美聯社）

2018-09-30 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國官員透露，美國飛彈驅逐艦「迪凱特號」（USS Decatur）今（30日）駛進南沙群島南薰礁（Gaven）和赤瓜礁（Johnson）12海里範圍內，執行「航行自由」任務。

據美國媒體《CNN》報導，2名美國官員表示，飛彈驅逐艦「迪凱特號」今駛入南海南沙群島12海里範圍內，在南薰礁、赤瓜礁附近行使自由航行權利，美官員指出：「美國軍每天都在印太地區活動，包括南海地區，其行動依據都是按照國際法規定，美國將在國際法允許的領域執行飛行、航行和作業。」

美國官員進一步強調，「航行自由」的目的是挑戰「過分的海域主權要求」，這是為了保障所有國家能在國際法規定下自由使用海域、空域的權利，針對性十足。

《CNN》指出，這是繼今年5月份後，美國海軍再次在南海執行「航行自由」任務，當時

飛彈驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）和飛彈巡洋艦「安提坦號」（USS Antietam），在5月底駛入西沙群島12海里範圍內，在永興島、中建島、趙述島（Tree Island）、東島（Lincoln Island）附近，行使自由航行權利。