印尼飯店強震後恐有60人遭活埋 救難人員徒手挖掘

印尼強震後，巴路市（Palu）的羅亞羅亞酒店（Roa Roa Hotel）傳出有60人遭到活埋，救難人員徒手挖掘。（路透）

2018-09-30 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕印尼蘇拉威西島28日遭6.1與7.5強震、6公尺高海嘯接連襲擊，目前已造成420人喪命，罹難人數可能持續增加至數千人。中蘇拉威西省首府巴路市（Palu）的羅亞羅亞酒店（Roa Roa Hotel），則傳出有60人遭到活埋。

綜合外媒報導，羅亞羅亞酒店共有80個房間，如今已被震成廢墟，斷垣殘壁下陸陸續續傳出求救聲。由於缺乏大型救災設備，救援人員紛紛以徒手開挖，到今天（30日）上午為止，已有6個人被搶救出來。

除了羅亞羅亞酒店之外，還有1間飯店與1間購物中心下方可能埋有多名受困者，目前有數百人就聚集在倒塌的商場尋找親友。1名救難人員表示，他們收到有人被埋在商場底下的消息，因此也前來搜救。

至今為止都只有統計到巴路市的死傷數字，更接近震源的浪加拉縣（Donggala）則毫無消息，由於該地約有30萬人口，因此印尼當局憂心罹難者人數將會攀升。印尼國家災害應變總署發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）透露，約有240萬人的生活受到這次強震海嘯的影響。