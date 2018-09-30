客機座位越來越窄 美航空總署將管制間距大小

2018-09-30 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕不少航空公司靠著增加座位、多賣機票來賺取利潤，美國眾議院在25日通過法案，將制定有關航空公司座位尺寸的規定，以保障乘客面臨危險必須避難時，能安全的快速疏散至逃生口。

綜合外媒報導，關於眾航空客機座位的「SEAT」法案，由眾議院以投票結果398比23，通過法案並授權美國聯邦航空總署（FAA），制定客機上的座椅尺寸及座位間距，以達到目前法規要求發生危難時「90秒」需撤離飛機。

《CNBS》指出，隨著航空公司在機上增加更多座位以增加利潤，商用飛機變得更加狹窄，不少航空公司更重新配置機上的空間使用，不僅增加更多座位，還有許多窄小的洗手間。

商用飛機上座椅腿部伸展的空間，在20世紀中期約為35英寸（約88.9公分），但現在剩下31英寸（約78.74公分），更有一些廉航僅有28英寸（71.12公分）的座位間距。

眾議員史蒂夫科恩（Steve Cohen）在眾議院發言時說：「美國人變得越來越胖； 座位變得越來越小。」他表示，需要對客機座椅的寬度和間距進行研究，以確保乘客可以安全撤離。

科恩發聲明說：「客機座位不該淪為航空公司牟利的管道，飛機上窄小的座位就是安全問題。」他表示，「SEAT」法案將對機上的座椅大小進行審慎的評估，以確保乘客的飛行安全，並讚揚人們終於正視重要的飛安問題。