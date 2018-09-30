台灣買美大豆也不行？ 中媒氣炸：就算每餐吃豆腐也吃不完

中國官媒《環球時報》批評台灣，直言台灣人就算每餐都吃豆腐，消費量也極其有限。（路透）

2018-09-30 13:55

〔即時新聞／綜合報導〕我國和美國簽署價值15.6億美元（約474.96億元台幣）的大豆採購意向書，決定未來兩年向美國購買多達390萬噸大豆，美國眾議員對此大讚，不過中國官媒《環球時報》發表社論批評台灣，直言台灣人就算每餐都吃豆腐，消費量也極其有限。

《環球時報》在社論中大發雷霆，表示中國在2017年買了美國3000多萬噸大豆，如果因為貿易戰，「美國農民的這筆生意全都丟了，台灣多買幾十萬噸能有什麼用」？更直言：「就是台灣人頓頓吃豆腐，街頭小吃全變成炸臭豆腐，消費量也極其有限。」

《環球時報》在文末更說：「台灣太小了，它玩不起大政治，經不起地緣政治激流的沖刷。台灣的前途和命運係於大陸，捨此別無他途。它不應搞取悅別國對抗大陸的動作，這應成為兩岸統一之前很長一段時間裡台灣基礎的政治哲學。」《環球網》先前也曾以「背後插刀」為題報導台灣購買美國大豆相關新聞。

對此，許多台灣網友不以為然，紛紛諷刺地說：「就是插你刀啊，阿不然咧？」、「去跟美國買個豆子也要這麼玻璃心...」、「捅台灣幾刀算不清，台灣回一刀就痛得鬼叫。」、「便宜的豆子你不買，別人收了有錯嗎？」、「便宜大豆你死要面子不買，其他國家撿便宜，你在崩潰什麼？」、「我還可以幫你兩肋插刀，插你兩肋。」