美國查假政治庇護 大批中國移民恐被遣返

超過1.35萬名在美國獲得政治庇護的移民，其中大多數為中國人，由於涉嫌使用假資料，他們可能被取消身分並驅逐出境。（資料照，美聯社）

2018-09-30 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕超過1.35萬名在美國獲得政治庇護的移民，其中大多數為中國人，由於涉嫌使用假資料，他們可能被取消身份並驅逐出境。

根據美國國家公共廣播電台（NPR）報導，美國公民及移民服務局（USCIS），移民和海關執法局（ICE）以及移民審查執行辦公室（EOIR）正在考慮剝奪這些多年前獲得庇護資格的移民身分。

報導指出，紐約地區的聯邦檢察官2012年曾逮捕30名紐約地區的律師、律師助理和翻譯，他們涉嫌幫助移民在曼哈頓中國城以及皇后區法拉盛以詐欺手段取得庇護身分，全案被稱作「虛構作家」（Operation Fiction Writer）。

聯邦政府指出，在「虛構作家」案件中被定罪的人幫助了3500多名移民，其中大多數為中國人；當局指控這些律師使用範本語言，讓這些中國人向移民官員背誦虛假的情節，還製作文件，藉此獲得庇護。

報導稱，美國移民官員已在審查這3500多件2012年12月以前的庇護案件，以及約1萬個由此衍生庇護身分的家庭成員，共有超過1.35萬名庇護移民，可能會因此失去移民身分，面臨遣返。