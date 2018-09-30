印尼海嘯後 逾30萬人大城音訊全無、當局憂罹難者恐達數千

3公尺高的海嘯吞噬了巴路市沿岸，街道上漂浮著屍體與建築碎片。（歐新社）

2018-09-30 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕印尼蘇拉威西島28日下午遭規模7.5強震襲擊，進而引發最高達6公尺的巨大海嘯，中蘇拉威西省首府巴路市（Palu）和浪加拉縣（Donggala）首當其衝，死傷持續攀升，光是巴路市就至少420人罹難，由於逾30萬人浪加拉縣至今仍音訊全無，印尼副總統尤素夫‧卡拉（Jusuf Kalla）擔憂，死亡人數恐達數千人。

綜合媒體報導，印尼28日下午遭7.5強震與巨大海嘯席捲，重創巴路市與浪加拉縣，3公尺高的海嘯吞噬了巴路市沿岸，街道上漂浮著屍體與建築碎片，印尼官媒公布最新死傷數據為420死、540人重傷，大多數死者都是因海嘯喪生，由於大量傷者湧入，醫院不堪負荷，許多人只能露天治療。

目前傷亡數據主要來自巴路市，同樣受重創的浪加拉縣至今仍音訊全無，印尼國家災害應變總署發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）表示，浪加拉縣災情可能更為嚴重，該地通訊全面癱瘓，加上進入浪加拉縣的一座主橋樑遭海嘯摧毀，救援人員難以深入災區，令外界感到十分憂心，甚至有外媒悲觀稱浪加拉是否已從地圖上消失了。

當地紅十字會聲明指出：「巴路市獲得有限通訊，但浪加拉毫無音訊，令人擔憂，當地居民超過30萬人。」印尼副總統尤素夫‧卡拉接受當地媒體採訪時表示，罹難人數恐達數千人。

巴路市著名地標，跨海大橋遭海嘯吞噬斷為數段。（路透）