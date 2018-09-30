琳賽羅涵PO影片卻像誘拐兒童 網友批：又嗑藥了？

2018-09-30 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕日前美國好萊塢影星琳賽羅涵（Lindsay Lohan）在社群平台上發布一則影片，她表示要「幫助一個敘利亞難民的家庭」，卻看起來想拐走孩童，引起大批網友反彈，有網友表示，難道琳賽羅涵又嗑藥了嗎？

綜合外媒報導，琳賽羅涵29日發布該則影片，影片中可見她對著兩個小男孩說：「你們今晚想住飯店嗎？想看電影嗎？跟我走，我會好好照顧你們。」遭到男孩父母拒絕後，她轉向男孩母親說道：「你不應該讓你的兒子們在坐在地板上，一個勤奮的女性應該為孩子做更多付出，讓他們過更好的生活。」

在琳賽羅涵碎念幾分鐘過後，男孩父母帶著兩名男孩想離開，但她情緒越來越激動，不斷跟著且指控他們「販賣兒童」還「毀掉阿拉伯文化」，影片最後畫面激烈搖晃，琳賽羅涵稱男孩母親打了她一巴掌，向鏡頭哭喊道：「我好害怕、好震驚。」隨即影片結束。

《新聞週刊》報導，影片引起網友不滿，紛紛表示，「琳賽羅涵才是要拐走孩童的那個人吧」、「她是不是又精神狀況不好」；更有人表示，琳賽羅涵的行為只想到自己能解救他們，根本是「白人救世主義」。