化學污染海洋甚鉅 半數虎鯨50年後恐滅絕

最新發表在《科學》的研究指出，虎鯨受到多氯聯苯影響，導致免疫系統下降、數量銳減。（美聯社）

2018-09-30 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕最新一項研究指出，化學污染影響海洋甚鉅，導致虎鯨免疫系統下降，數量銳減，預估50年後全球恐會有半數虎鯨死亡。

《科學》期刊28日發表研究指出，化學污染物多氯聯苯（PCBs）對虎鯨造成嚴重危害，根據結果，在19個研究的虎鯨群中，有10個棲群的虎鯨因不孕、免疫功能下降而數量銳減。科學家指出，只要多氯聯苯的密度每公斤達50毫克，就會導致免疫系統受創和不孕問題，在少數虎鯨鯨脂中，多氯聯苯密度更高達每公斤1300毫克。

參加這項研究的丹麥阿爾胡斯大學（Aarhus University）教授德斯佛吉斯（Jean-Pierre Desforges）指出，全球各地有半數的虎鯨族群，體內累積了過多的多氯聯苯，造成免疫力下降，數量逐漸遞減。大眾必須意識到化學污染的嚴重性，否則50年後，虎鯨數量恐會銳減一半。

虎鯨又稱為殺人鯨、逆戟鯨，在台灣東部外海也曾現身，體色圖樣主要由黑與白這兩種對比分明的色彩組成，時常會有躍身擊浪、浮窺等行為，或以尾鰭或胸鰭拍擊水面，速度最快可達時速55公里，可閉氣17分鐘左右。

多氯聯苯具有高度毒性，相當難分解，過去曾用來製作冷卻劑，美國於1979年禁用多氯聯苯，2001年《斯德哥爾摩公約》也禁止多氯聯苯的生產，但部分國家仍繼續使用，造成海洋污染。