香港佔中運動4週年 戴耀廷網路出書談港獨

港大法律系教授戴耀廷網路出書談港獨。（資料照）

2018-09-30 08:33

〔記者蘇永耀／台北報導〕香港佔中運動屆滿四年，當年發起運動「佔中三子」之一的港大法律系教授戴耀廷透過網路出書談香港獨立，他認為，唯有當中共專制政權崩潰，香港才有可能走向獨立。

為推動真正普選，戴耀廷先前主張以公民抗命等形式表達港人自決的權利，在獲中文大學陳健民副教授及朱耀明牧師等支持，因而發起「讓愛與和平佔領中環」行動，他們三人被稱為「佔中三子」。佔中運動於四年前九月廿八日凌晨正式啟動，之後擴大演變為「雨傘運動」，為香港近年最大規模的民運。

面對港人的爭普選、爭民主等訴求，北京則以政治更緊縮的方式回應。戴耀廷最近並在臉書表達對過去幾年香港民運歷程的檢視。

戴耀廷說，他把在「雨傘運動」後寫的文章，輯錄成「思考香港」系列，共五本書。

不過，他說，在香港，出版已被親專制力量壟斷。要找人為他出書，實是非常困難，他也不想害朋友，因替他出書，風險實在是很大。幸好現在要為自己出書已容易得多，他計劃透過網路每星期出版一本，現在第一本是「論香港獨立：踩在紅線上的思考」，希望港人能有更深認識。

戴耀廷於網路書中說，他一直的觀點都是港獨在現階段中共的強勢之下，是沒有可能實現的。唯有當中共專制政權崩潰，香港才有可能走向獨立。而政權崩潰與國家崩潰未必是一樣的。

他說，政權崩潰是指統治著一個國家的政權突然間在很短時間內就結朿，或許中間會有短暫的混亂，但很快地一個能統轄全國的新政權就形成。這新的政權可能是由原政權中的一些人或以外的人掌握了權力，原政體不變。但也可能是按著一個全新的政體的程序而產生，如被民主選舉的政權替代了。

主張談論港獨屬言論自由範疇的戴耀廷認為，即使在香港繼續公然談港獨會面對越來越大的風險，但仍要這樣做，這是要為港人對所有有可能發生的事，做好思想準備。若中國內部政治出現了極度不穩，連中共政權也保不住，全國必會陷入極大的混亂，也必會波及香港。現在繼續討論港獨，就要讓港人能維持警覺，做好面對未來極大挑戰的心理準備，甚至做好自主自決的準備。

面對香港政治緊縮，一個關注香港和周邊地區法治、民主和人權問題的民間組織上週也在港宣布成立，組織名為「公民連繫」（Hong Kong Civic Hub），成員有香港眾志秘書長黃之鋒、佔中運動發起人陳健民等。公民連繫並發表首份報告，名為「中國銳實力在香港」，當中指出，近年港人所堅持的法治、民主及人權制度飽受中國打壓。