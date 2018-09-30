加泰隆尼亞獨立公投1年後... 統獨又爆衝突釀24傷

西班牙加泰隆尼亞獨派人士與統派人士互相叫囂，雙方激烈衝突。（路透）

2018-09-30 08:25

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙加泰隆尼亞去年10月1日舉行獨立公投，時隔1年獨派人士再起，在巴塞隆納街頭進行抗議活動，與統派人士互相叫囂，最後遭到警方強制驅離，雙方激烈衝突造成24人受傷、6人被捕。

綜合外媒報導，加泰隆尼亞的統派人士支持西班牙警察提高工資，在巴塞隆納集會，獨派則在現場抗議提高警察工資，統派與獨派陣營引爆衝突，鎮暴警察隨警棍驅離群眾。

報導指出，獨派人士對統派人士潑油漆，雙方場面相當失控，也有人對警方投擲彩色顏料、雞蛋等，最後警方派出手持盾牌、警棍的鎮暴警察將雙方陣營分開，才讓衝突平息。巴塞隆那市長科洛（Ada Colau）呼籲，民眾需保持冷靜，她強調，這個城市一直保證，每個人都可以行使言論自由的權利。

報導指出，加泰隆尼亞最近氣氛緊張，由於適逢獨立公投週年紀念日，民眾醞釀示威抗議，有6000名獨派人士早在28日就在市中心紮營。有獨派支持者批評，去年原本以為獨立在望，沒想到被西班牙中央政府強行介入打破獨立夢想。

根據最近一次的民意調查結果，加泰隆尼亞地區的750萬居民，對統獨問題，目前仍然佔55波。