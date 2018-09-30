我向美採購15億大豆 美議員嗆中國：台灣才是可靠夥伴！

台灣和美國簽署價值15.6億美元（約474.96億元台幣）的大豆採購意向書。（圖擷自推特）

2018-09-30 07:11

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰延燒，中國為了報復美國，把大豆訂單由美國轉向巴西，但台灣選擇和美國簽署價值15.6億美元（約474.96億元台幣）的大豆採購意向書，決定未來兩年，向美國農民購買多達390萬噸大豆，對此美國眾議員大讚，相較於中國只會用霸凌、恐嚇手段對待美國農民，台灣才是可靠的貿易夥伴。

根據《路透》報導，美國明尼蘇達州州長戴頓（Mark Dayton）聲明表示，台灣將向明尼蘇達州和愛荷華州的農民進口大豆，並對台灣表示感謝，稱此事反映台灣的友誼真誠可貴。台灣貿易方代表也表示，2018年及2019年會採購320萬至390萬噸的大豆，價值約達15.6億美元，較去年承諾的採購金額增加30%。

報導指出，台灣是美國明尼蘇達州第6大出口市場，也是該州農產品的主要貿易夥伴。並提到台灣貿易代表團在2013年曾訪問明州，當時簽署了類似的採購意向書，隨後在2014年和2015年購買高達35億美元的美國玉米和大豆。至於2017年，台灣從美國進口的大豆總量為140萬公噸。

美國共和黨籍眾議員羅斯雷提能（Ileana Ros-Lehtinen）則表示，中國只會用霸凌、恐嚇手段對待美國農民，「台灣才是可靠的貿易夥伴」；共和黨籍的聯邦眾議員狄亞茲巴拉特（Mario Diaz-Balart）也說，這個意向書不僅對美國農民非常重要，也再次展現美台堅定的友誼。