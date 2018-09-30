北韓外長：缺互信 平壤絕不會先行解除武裝

2018-09-30 02:28

〔中央社〕北韓外交部長李容浩（Ri Yong Ho）今天告訴聯合國大會，只要美國繼續推動嚴厲執行對平壤制裁，北韓絕不會先行解除武裝。

李容浩在聯合國大會發表演說時，指控華盛頓當局在協商朝鮮半島非核化議題上製造僵局。李容浩說：「最近的僵局是由於美國仰賴高壓措施，這會扼殺建立互信。對美國沒有任何信任，對我們的國家安全就不會有信心，在此情況下，我們絕不會單方面先行解除武裝。」

李容浩表示，美國堅持「先非核化」政策，「藉由制裁升高施壓力道，以高壓方式達成他們的目的。」

李容浩又說：「認為制裁能讓我們屈服，是對我們一無所知的那些人的白日夢。」

在美國主導下，聯合國安全理事會去年通過3項制裁決議，目的是要剝奪北韓用來發展核武和彈道飛彈計畫的收益。

美國總統川普和北韓領導人金正恩今年6月在新加坡舉行歷史性高峰會，導致兩國關係轉趨熱絡，平壤當局也停止試射飛彈，但其後鮮少具體進展。

李容浩在紐約曾會晤美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），蓬佩奧已同意下個月重返平壤，討論美方要求北韓廢除其武器計畫議題。

蓬佩奧也會試圖安排川普和金正恩第2度舉行高峰會。6月在新加坡舉行的川金會，是這兩個長期敵對國家在任領導人的史上首度會談。