福島核污水放射性物質超標 排放入海緊急喊卡

日本福島第一核電廠產生的核污水原定要排放入海，卻遭發現其中仍有高達8成左右的氚以外放射性物質活度，超過了排放的法令標準值。（歐新社）

2018-09-30 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕日本福島第一核電廠產生的核污水，原定要排放入海，卻遭發現其中仍有高達8成左右的氚以外放射性物質活度，超過了排放的法令標準值。引起大批反對排放聲浪，不過截至9月，核污水越來越多，恐耽誤報廢作業。對此，東京電力公司表示，會再與政府探討處理辦法。

據《共同社》報導，起初，東電在使用放射性廢水處理系統（ALPS）淨化核污水時，發現無法去除同樣具有放射性物質的「氚」，於是8月底欲召開聽證會，徵詢民眾意見，探討如何處理含氚水，當時被認為最好的辦法是排入海中。

不過，就在聽證會召開前，東電公布調查結果發現，除了氚以外的殘留放射性物質活度，竟然仍高達8成，約75萬噸超過標準值，其中16.1萬噸甚至超過標準值的10至100倍、6.5萬噸超過100倍、最高的放射物活度達到約標準值的2萬倍。

這份報告引起外界譁然，遭批「討論的前提崩塌」，幾乎所有參與聽證會的人員都反對再將含氚水排放入海。

東電解釋，可能是ALPS在運行初期，濾芯就發生故障，或是2013年至2015年，為了增加處理量，而降低能夠加速污水淨化的濾芯的更換頻率等，才導致氚以外的物質殘留。

為了避免一意孤行使形象受損，東電目前仍將含氚及其他殘留物污水，保管在核電站廠區內的儲罐中，累積至9月，已達約94萬噸。東電說，今後會繼續以ALPS等再淨化，這此事也會於10月1日在探討處理辦法的政府小委員會會議上報告，再與政府一同討論處理辦法。