踢爆酒店用毛巾擦馬桶 他隔年再住卻慘遭報復

顧客在酒店廁所裝攝影機，控訴清潔員用飯店毛巾擦馬桶。（圖擷取自「梨視頻」）

2018-09-29 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國華住酒店集團旗下一間酒店，2017年曾被顧客爆料，清潔員打掃廁所時竟使用飯店毛巾擦馬桶，事後酒店立刻道歉，但今年8月31日該顧客再次入住華住旗下另間酒店時，卻發現他被飯店系統特別加了「一條備註」，讓他相當傻眼。

綜合中媒報導，該名顧客在去年入住華住旗下的全季酒店時，爆料清潔員「用飯店毛巾擦馬桶」，引發軒然大波，當時酒店立刻向當事人和社會道歉，但該顧客今年再入住華住旗下其他酒店時，卻發現飯店內部系統在「特殊提醒」的欄位，特別備註「此客人會在廁所安裝攝影機」，讓他相當傻眼，懷疑酒店的行為是在報復。

顧客表示，在「特殊提醒」的欄位裡，都是負面評價的詞，例如客人有「財務問題」、「言語惡劣」、「無理需求」等，酒店特地在下方備註他會在廁所裝攝影機，無疑是在報復，要其他酒店的內部員工提防他。

對此，酒店櫃台人員表示，這只是提醒清潔員，在客房打掃時需多加注意，希望「給客人更好的服務」，並不是在指責客人。而該酒店的客服人員則表示不知情，不曉得為什麼有這條注意事項，會再確認該備註是否已被刪除。

許多網友也紛紛留言，「超噁，所以我每次都自己帶毛巾」、「飯店解決不了問題，改成解決人」，不過也有網友認為，「他怎麼可以裝監視器？沒帶走不就變偷拍客人了」、「衛生很重要，但其他客人的隱私更重要啊！」