菲4歲男童跳韓女團舞 扭腰擺臀超專業

菲律賓有1名小男童，因為跳了《BAAM》的舞蹈，在網路上一夕爆紅，網友紛紛大讚「超可愛」。（圖擷取自「Sally Esmedio Manuel」臉書）

2018-09-29 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕南韓女團MOMOLAND的歌曲《BAAM》，不只紅到台灣，在東南亞的菲律賓也相當地夯，在前幾日有菲律賓小胖弟大跳《BBoom BBoom》引起話題後，近日菲律賓又有1名小男童，因為跳了《BAAM》的舞蹈，在網路上一夕爆紅，網友紛紛大讚「超可愛」。

綜合媒體報導，菲律賓1名4歲的小男童，被網友錄下跳著韓團MOMOLAND名曲《BAAM》的舞蹈的畫面，並在24日PO上臉書，至今不過5天的時間，影片已經有超過590萬次觀看、7萬多次分享。

這名充滿才氣的小男童在一群同學當中熱舞，不只動作相當到位，表情、氣場也樣樣不少，扭腰擺臀得相當有自信，彷彿自己就是MOMOLAND第10位團員，在其他孩子當中顯得相當出眾。

網友紛紛讚嘆這個孩子「長大之後一定不得了」、「未來的巨星」，誇讚男童「也太會跳舞」、「超級可愛」。