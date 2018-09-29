把中國妹惹殺機？ 非洲男遭亂棒打死

2018-09-29 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕最近有段影片在網路上瘋傳，一名非裔男子疑似因為追求亞裔女生、公開示愛摟抱引來殺機，遭數個亞洲人持棍棒打死。

綜合報導指出，最近有一段影片在網路瘋傳，片中有多名亞洲人持棍棒朝一名黑人猛打。儘管黑人已經痛得跪在牆角，持棍的惡煞仍繼續攻擊。貼出影片的網友說，影片中的尚比亞黑人因為與一名中國女子交往，因此被中國人亂棒打死。

影片也在網路上引來許多仇視中國的言論，「我們應該要攻擊中國！」、「這樣的惡行應該被揭發。」、「難以致信！」不過也有網友質疑，影片中攻擊黑人的人講的好像不是中文，而是馬來語，所以發生地不一定在中國。

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