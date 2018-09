把中國妹惹殺機？ 非洲男遭亂棒打死

2018-09-29 23:23

〔即時新聞/綜合報導〕最近有段影片在網路上瘋傳,一名非裔男子疑似因為追求亞裔女生、公開示愛摟抱引來殺機,遭數個亞洲人持棍棒打死。

綜合報導指出,最近有一段影片在網路瘋傳,片中有多名亞洲人持棍棒朝一名黑人猛打。儘管黑人已經痛得跪在牆角,持棍的惡煞仍繼續攻擊。貼出影片的網友說,影片中的尚比亞黑人因為與一名中國女子交往,因此被中國人亂棒打死。

影片也在網路上引來許多仇視中國的言論,「我們應該要攻擊中國!」、「這樣的惡行應該被揭發。」、「難以致信!」不過也有網友質疑,影片中攻擊黑人的人講的好像不是中文,而是馬來語,所以發生地不一定在中國。

相關影片請見:

A Zambian Student in China Chrispine Mwale 25yrs was brutally killed by Chinese nationals for dating a Chinese woman. Whilst the beatings were unfolding, he was insulted, Maligned & reminded how poor Africa is. pic.twitter.com/f8inuNBSuE