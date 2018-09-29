中國醫師赴日研修 看完A片襲胸櫻花妹被捕

2018-09-29 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕一名赴日進修的中國籍男子因看完A片慾火難消，對1名日本女子襲胸猥褻，目前已遭警方逮捕。

綜合媒體報導，住在東京豐島區中國籍李姓男子，在上月14日因為喝了點酒又看了A片，在他走出門時看見1名30多歲的日本OL，心生淫念，伸出狼爪將她緊緊環抱，並且對他做出襲胸等猥褻行為，隨即遭警方逮捕。

警方表示，李男聲稱自己是中國醫生，為了進修才會來到日本。自從他5月來到豐島區，當地便發生了許多類似的猥褻事件。警方調閱監視器後研判，李男可能與這幾件案件都有關係，正進一步調查中。

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