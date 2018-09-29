印尼強震近300囚犯逃獄 典獄長：我沒時間去找他們

印尼1座關有560名囚犯的監獄，因為地震讓將近300名囚犯得以逃獄，但這座監獄的典獄長掌握此事後，卻只能心力交瘁地說，「我們沒時間去找這些逃犯」。（美聯社）

2018-09-29 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕印尼昨日強震造成嚴重死傷，受災區許多建築也因此倒塌，1座關有560名囚犯的監獄，也因為地震，讓將近300名囚犯得以逃獄，但這座監獄的典獄長掌握此事後，卻只能心力交瘁地說，「我們沒時間去找這些逃犯」。

綜合外電報導，印尼昨日發生芮氏規模7.5強震，除了造成嚴重死傷之外，許多建築、公共建設都在地震與海嘯的摧殘下倒塌，鄰近震央的中蘇拉威省首府巴路市（Palu）尤其嚴重，巴路市內的一座關有560名囚犯的監獄，也因為地震倒塌，造成半數以上的囚犯逃獄。

監獄典獄長里可（Adhi Yan Ricoh）表示，在地震發生當下，監獄的維安人員都忙著自保，相當恐慌，「難以阻止監獄內的囚犯逃跑」，儘管目前地震、海嘯皆已過去，但里可表示，因為監獄的維安人員與警察都正忙於震災的救援工作，他們目前還沒有打算要動身找回這些逃犯，「我們連將囚犯逃跑一事呈報上級的時間都沒有了」。

印尼昨日受到芮氏規模7.5強震襲擊，再加上伴隨而來的海嘯，在印尼中蘇拉威省釀成嚴重災情，已有至少384人罹難、540人受傷，其中災情最為嚴重的，就是中蘇拉威省的首府巴路市（Palu），市內有數千棟房屋倒塌，許多交通要道也因強震受損。