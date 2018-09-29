巴基斯坦缺水 總理超狂集資140億美金蓋水庫

2018-09-29 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦近年深陷低蓄水之苦，甚至遠低於國際安全蓄水量標準；巴勒斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）日前有鑑於國家舉債沉重，提出了一個大膽的想法「向外界集資140億美金（約4262億新台幣）蓋水庫」，但遭批評是「天馬行空」。

綜合外媒報導，巴基斯坦雖然擁有豐富的冰川與河流，但全國只有2個大容量的水庫，隨著人口激增，數十年來巴基斯坦一直面臨水資源危機，曾被專家警告「2025年巴基斯坦將面臨嚴重的水資源短缺」；針對這個問題，巴勒斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）表示，「在巴基斯坦獨立之初，每個國民平均可分得5600平方公尺的水資源，但現在每個人僅能分配到1000平方公尺」

伊姆蘭汗說，目前國內僅有30天的安全水量，遠遠低於國際標準的120天；如果在7年間沒有建造新的水庫，巴基斯坦到時將面臨類似乾旱的慘況。「但巴基斯坦的國債已經高達3兆美金（約91兆新台幣），實在難以再舉債來興建水庫」，因此，伊姆蘭汗發起140億美金（約4262億新台幣）的集資活動，呼籲國民踴躍捐款，更向海外的巴基斯坦人招手，希望他們能夠捐至少1000美金（約3萬新台幣）。

如果這項140億美金（約4262億新台幣）的募資計畫成功，將是世界上金額最大的募資行動，不過伊姆蘭汗這項大膽的募資計畫也被批評是「天馬行空」；巴基斯坦《黎明報》的資深經濟記者克利基‧奇亞尼（Khaleeq Kiani）認為「過去從來沒這個高金額的集資行動成功的先例，140億美金（約4262億新台幣）的集資計畫不可能成功。」；雖然巴基斯坦有貪腐成風的政府形象、伊姆蘭汗也沒有提出詳盡的實行計畫，甚至沒有解釋如果集資失敗，募來的錢要怎麼還回去，但是支持者仍深信伊姆蘭汗不會貪污任何錢；而伊姆蘭汗過去的確也成功募集超過3億美元（約91億新台幣），在巴基斯坦興建兩棟該國最先進的癌症醫院。