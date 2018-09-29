確保找到一流人才 加州大學將對入學考試展開研究

美國加州大學發起1項新的研究，將判斷大學入學測驗是否真的能為大學，找到一流的人才。圖為加州大學柏克萊分校。（資料照，美聯社）

2018-09-29 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州大學近日發起1項新的研究，想了解大學入學測驗是否真的能為大學，找到一流的人才，抑或只是找到家底豐厚的有錢學生？

根據《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，美國加州大學系統的系所主任們，將開始研究大學入學測驗SAT、ACT等考試，是否能夠如實衡量出學生的實力，或者只是一再地階級複製，好成績都是用錢堆砌而來的。

今年4月1項調查了美國28間大學、95萬多名大學申請者的研究指出，入學考試並不能完全保證考試合格者，皆擁有學校要求的資質、條件。加州社區學院系統的負責人奧克萊（Regent Eloy Ortiz Oakley）表示，「比起充足的準備，財富更常被拿來當作衡量的標準，大學入學考試如今已經變成了1個龐大的產業，難以幫助大學鑑定適合的申請者」。

加州大學學生會也相當支持學校將考試從入學審查中移除，會長希格辛（Caroline Siegel-Singh）表示，他曾認識1名同學花了7000美元（約新台幣21萬）參加SAT考試的補習班，最後這位同學的分數成功上升了400分，說明了分數是可以用錢「買」來的。而包含名校芝加哥大學，美國也已經有超過1千所大學，將SAT、ACT等考試成績，從入學條件中移除。

不過加州大學學術委員會主席梅（Robert May）表示，發起這項研究是為了確保入學的程序公平，不等於將會更動學生入學標準。