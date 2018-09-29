俄國開賣iPhone新機 「頭香」位置喊價20萬

昨日俄羅斯開賣iPhone新機，有民眾販售排隊位置，頭香價格約新台幣20萬元，比買一台iPhone XS價格高出5倍。（路透）

2018-09-29 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕近期iPhone推出XS系列手機，引起全球果粉徹夜排隊搶頭香，台灣21日開賣，有果粉排隊91小時搶得頭香。昨（28）日俄羅斯開賣也吸引大量人潮，有人排5天搶頭香，但有排隊民眾則是為賣「位置」，頭香價格為盧布45萬元（約新台幣20萬元），比買一台iPhone XS價格盧布8萬7千元（約新台幣4萬元）高出5倍。

綜合外媒報導，俄羅斯莫斯科的蘋果商店在新機推出前，有許多民眾不畏寒冷而排隊，但開賣當天有些民眾沒有進入店內買新機，原來他們是一群專業的代排。

蘋果新機讓代排嗅到商機，受訪的專業代排弗拉基米爾（Vladimir）認為「排隊過程很有趣，而且因為天氣又濕又冷，讓他看見大家團結、熱心的一面」。

等待開賣前，代排會在紙板寫下「位置價格」，頭香最高價為盧布45萬元（約新台幣20萬元），但隨著開賣時間越近，仍乏人問津，直到開賣當天有民眾排到247號，但因為前方多為代排買家，或有民眾沒接到通知電話，讓這名247號意外成為首位新機買家。

俄羅斯iPhone XS售價為盧布8萬7千元（約新台幣4萬元）；iPhone XS Max售價則為盧布9萬6千元（約新台幣4萬4千元）。