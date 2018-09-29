貿易戰先救經濟？ 中國大幅鬆綁空汙法規

中國生態環境部日前發布的秋冬季京津冀及周邊地區空汙治理方案，內容明顯鬆綁許多。（路透）

2018-09-29 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕中美貿易戰打得火熱，卻也導致中國經濟下滑，對此，中國方面似乎決定犧牲環境先救經濟。中國生態環境部在本月27日發布「京津冀及周邊地區2018至2019年秋冬季大氣汙染綜合治理攻堅行動方案」，內容可以看出空汙法規比起去年明顯鬆綁許多，環保力道大縮減。

綜合中媒報導，本月27日，由中國生態環境部等多部委聯合發布的秋冬季京津冀及周邊地區空汙治理方案，內容顯示2018年10月1日至2019年3月31日，京津冀及周邊地區的PM2.5濃度要求比起去年同一時期所要求的都要下降3%左右。其中歷來空品數據最差的石家莊市在去年同期要求減少PM2.5濃度25%，今年竟然驟降為減少4.5%，北京甚至在此次方案中完全沒被明確要求PM2.5的下降比例。

另外，針對鋼鐵、建材、焦化、鑄造、有色、化工等汙染高排放行業，方案一改去年實施嚴格的統一限停產比例，變成「差別化錯峰生產」，由各地因地制宜，根據空氣品質情況，制定錯峰生產時間。 汙染排放績效好的企業，甚至不限生產。中國鋼鐵網28日對此表示環保的力度不及市場預期，受到這個方案釋出的影響，預估近期市場價格將會下跌。

新浪財經28日發布一篇針對這次方案的研究報告表示，PM2.5約束的下調機制應該是有考慮到目前中國經濟形勢偏弱、與他國貿易摩擦的不確定性，再加上市場普遍對中國經濟現況抱持著悲觀的態度。指出做好環保固然是好事，但是中國地方政府認為之前的空汙法規限制對中小企業傷害確實較大，也加深了環保的邊際治理成本和企業負擔。

中國生態環境部發言人劉友賓在今天上午召開的例行記者會上也表示，這次方案是經過專家充分研究論證，聽取多方意見後決定的。他指出今年的總體考慮是「穩中求進」，首要任務是鞏固好現有成績，不能讓空氣品質出現反彈。