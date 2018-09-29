圖輯》強震、海嘯襲擊印尼！近千人死傷 屋毀、醫院倒塌

一張空拍照片顯示印尼帕盧沿岸的房屋被毀壞的殘破不堪。（歐新社）

2018-09-29 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕印尼蘇拉威西島昨（28）天遭到芮氏規模6.1與7.5強震襲擊後，又被3公尺高的恐怖海嘯沖走岸邊人群，目前已造成至少384死540傷，而且數字恐怕還在持續增加。

根據外媒報導，雖然海嘯已退去，然而地震與海嘯帶來的傷害讓大量房屋毀損或被沖走，無數居民流離失所。而當地也有醫院在這場災難中受損甚至倒塌，大量受傷民眾只能在於醫院外空地搭建的臨時醫療中心接受治療。

目前印尼也已派出軍隊運送物資到災區，援助當地災民。

海嘯襲擊後，沿海地帶現場殘破不堪，一片狼藉。（路透）

位於帕盧的清真寺被地震震得支離破碎，圖為地震前後比對圖。（圖擷取自Twitter/路透）

被海嘯襲擊後，街上充滿毀損的雜物，場面十分淒慘。（路透）

地震和海嘯襲擊過後，居民們試圖搶救他們家中的財物。 （法新社）

強震襲擊後，無數民宅成為廢墟。（歐新社）

地震發生後，在破碎的房子裡看到被屋瓦砸到而受損的汽車。（路透）

印尼一名官員說有大量房屋被海嘯沖走。圖為一名男子站被帕盧摧殘過後的民房旁。（美聯社）

印尼蘇拉威西島中部帕盧，一間醫院（Anutapura）被強震震垮。（歐新社）

救援人員火速趕到受海嘯襲擊的印尼中部地區，在部分醫院受損的情況下緊急替傷者治療。（法新社）

受傷的病人在Undata醫院接受醫治。（歐新社）

一名受傷的婦女在臨時搭建的醫院休息。印尼大地震過後，醫護人員正努力照料數百名傷員，也動用了大批救援人員前往受災地區。（法新社）

在印度尼西亞帕盧發生地震後，受難者遺體在街上隨處可見。（路透）

在Palu發生地震後，居民們檢查屍體，以便在街上找到他們的家人（REU）