潭美颱風撲日！ 關西機場明天上午11點起關閉跑道

日本關西機場公司稍早宣布，明（30）天上午11點起至10月1日上午6點，關閉機場的2條跑道。（彭博）

2018-09-29 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪關西機場公司稍早宣布，24號颱風「潭美」直撲日本，明（30）天上午11點起至10月1日上午6點，關閉機場的2條跑道，關閉時間為19個小時。

本月初，第21號颱風「燕子」過境日本，重創關西機場，造成機場大淹水，水位一度淹至登機艙。加上唯一連絡橋遭船撞斷，機場被迫關閉整整17天，直到本月21日才全面恢復營運，現又有「潭美」逐步接近，據《共同社》報導，機場公司稍早宣布，將在颱風距離最接近的時候關閉。

機場公司於官網上貼出公告，「為了您的自身安全，我們衷心的提醒您，不必要，不緊急的情況下，請儘量不要前往關西國際機場。」公告指出，除了關閉2條跑道，機場內的餐飲、購物商店及服務中心等，都可能會因為航班或機場交通異動而停止營業。

關西機場明天上午11點至10月1日上午6點關閉，時間19小時。屆時2條跑道都會停止運作，提醒受影響旅客關注各家航班訊息。

目前華航、長榮、國泰及虎航都宣布取消明天往返台灣-大阪的班機。

其他異動方面，中華航空明天也取消台北往返高松CI178/179，台北往返鹿兒島CI 118/119延後起飛。

長榮航空明天往返桃園-冲繩航班BR112/BR113，機型由單走道A321-200放大為雙走道777-300ER；往返桃園-成田航班BR196/195，提前1小時起飛；松山-羽田航班BR190，延至10月1日上午7時10分起飛。

長榮航空一併宣布10月1日往返桃園-大阪BR180、BR 179航班，機型由A321-200放大為777-300ER；羽田-松山BR189航班，延遲1小時15分起飛；松山-虹橋BR772航班，延遲1小時起飛。

台灣虎航明天取消IT8268/IT8269高雄-名古屋來回；另包括冲繩、東京成田、大阪、岡山、福岡、佐賀等班機，部分提前，部分延後。

國泰航空宣佈，明天台北往返大阪及名古屋航班，全數取消。

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