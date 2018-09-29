仿毛澤東拍照 紐時：習近平打造民粹主義形象、反擊川普

中國領導人習近平近日到東北考察，甚至拍攝了1張與上世紀的毛澤東宣傳照幾乎一模一樣的照片。（美聯社）

2018-09-29 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平近日到東北考察，甚至拍攝了1張與上世紀的毛澤東宣傳照幾乎一模一樣的照片，讓美媒認為，習近平此行的目的應不單純是考察，而是建立他的民粹主義形象，並打擊川普。

根據《紐約時報》報導，中國國家主席習近平本週到中國東北「考察」3日，但其實是為了打造他與毛澤東相似的民粹主義形象，並反擊川普以及他的「保護主義」政策。習近平在考察東北途中，向煉油廠工人喊話，他要建立1個「永立於不敗之地」的中國，並強調中國要「自力更生」，重視國內生產鏈。

習近平還拍攝了1張構圖與1950年代毛澤東宣傳海報相似的照片，暗示他與毛澤東一樣，對基層勞動者相當關心，意圖用親民形象的照片，進行個人崇拜的宣傳。《紐約時報》認為，習近平儘管因為個人崇拜為人詬病，但這些個人形象都是習近平經過仔細規劃、下過功夫的。

香港大學中國傳媒研究計畫主任班志遠（David Bandurski）認為，這張照片是1個視覺的信號，不只象徵習近平的領導地位，也代表他自詡的歷史定位。香港中文大學的彭麗君（Pang Laikwan）教授則說，習近平從文化大革命中成長的背景，讓他從毛澤東的個人崇拜當中學到很多，包括民粹主義的好處。