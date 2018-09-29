中客未付小費遭泰國機場保全毆打？泰媒還原真相

2018-09-29 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕泰國廊曼國際機場前晚發生中國遊客與保全發生爭執，保全遭毆打事件。中國男子聲稱是因沒給小費才挨了兩拳，但隨即遭《曼谷郵報》踢爆，是因男子自己無法出示回程機票或住宿證明，保全才出手。機場官方今日向中國男子及中國駐泰大使館表達歉意，表示已對該名保全作出停職處分並展開調查，最嚴重恐作出解職處分。

綜合媒體報導，影片中，泰國保全人員以單手抓住中國男子下巴，被中國男子掙脫後，保全人員隨即朝中國男子臉部揮了一拳；中國男子當場要在場人員看看保全人員的惡劣行徑，並大呼「打人啊！」，後還要求在旁的伙伴及在場人員「幫忙開視頻」。當現場氣氛稍微緩和後，中國男子卻開始用手指著自己的臉，激動喊著「來！打！打！」挑釁泰國保全。

影片中，中國男子聲稱就是因為自己沒給小費，才挨了泰國保全兩拳，被拒絕入境，連護照都被泰國保全扣押。

不過，據《曼谷郵報》報導，事件起因是因為中國男子無法出示回程機票或住宿證明以及他計畫在泰國所要花費的金錢，而非中國男子所聲稱是因拒絕提供小費而挨打。

廊曼國際機場於今日作出回應，機場總經理Suteerawat Suwnnawat對此事件表示遺憾，並為保全的行為向中國男子道歉，機場將向中國駐泰大使館發送一封正式信函解釋事件並作出道歉。Suteerawat Suwnnawat表示，已經對該名保全作出停職處分，並展開紀律調查，該名警衛很有可能因嚴重違紀而遭到解職；其他負責機場安檢的官員也必須為此事件負責，恐因疏忽管理而面臨調查。

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