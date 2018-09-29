女子塞「坐墊」裝懷孕9個月 男友得知氣炸分手

2018-09-29 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞37歲女子帕迪拉（Antonela Milena Padilla）為了鞏固和男友的感情，竟把坐墊塞在自己腹部，讓自己「假裝懷孕」長達9個月，最後還謊稱被歹徒切開腹部，搶走小孩，事後被送往醫院檢查整件事才東窗事發。

《每日郵報》報導，帕迪拉分別有著14歲的女兒和13歲的兒子，在2014年和前夫分開後，2017年和新歡維克多（Victor）成為男女朋友，為了鞏固他們的愛情，帕迪拉在今年1月便聲稱她「懷孕了」，並長達9個月的時間都以「坐墊」塞在腹部裡偽裝，還從網路上偷來多張超音波照片證明，讓男友維克多天真地以為自己要當爸爸了，從頭到尾都沒發現。

一直到預產期（9月22日）當天，帕迪拉為讓整起事件落幕，還精心策畫了一場騙局，她聲稱自己在路上被歹徒綁架，慘遭剖腹，連同肚子裡的胎兒也被奪走。維克多得知後嚇得趕緊帶帕迪拉前往醫院檢查，沒想到醫生卻表示，帕迪拉不僅完全沒有被剖腹的刀傷，從她的血液中還發現，「她根本沒有懷孕。」

警方表示，帕迪拉可能將被指控浪費社會資源，目前已經立案調查，要求帕迪拉提供一份完整的聲明。而據悉，維克多在得知真相後已和帕迪拉分手，但帕迪拉仍希望維克多能回來，重新給她一次機會。