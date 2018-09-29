6千人斬「夜之傳奇」 63歲車震23歲嫩妹「爽死」…

尚凡堤（中）是義大利著名的花花公子，據悉他與超過6000名女性上床。（圖擷取自Diario Trome）

2018-09-29 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕以到處和女人上床而聞名的尚凡堤（Maurizio Zanfanti），在本週二驚傳逝世，享壽63歲。他讓人們稱為「傳奇」的事蹟就是他達到6000人斬，而在他人生的最後一刻，就是在做愛中爽死的！

根據外媒報導，尚凡堤是義大利里米尼（Rimini）著名的花花公子，據悉，他17歲就開始在夜店工作，主要客源來自德國和北歐，他到處跟女性上床的事蹟，讓不少人稱他為「夜之傳奇」、「里米尼的羅密歐」。據稱，尚凡堤十分會與女性交心，透過聊天慢慢讓對方「卸下心防」，尚凡堤還曾經自豪地說，自己在一個暑假的時間，就和超過200名女性滾床單，甚至還有一個法國記者聽到他的事蹟後去訪問他，訪談結束就與尚凡堤跑到床上「交流」了。

據最新消息指出，年過花甲的尚凡提在週二的晚間，和來自羅馬尼亞的23歲年輕女子在車上做愛，沒想到途中尚凡堤心臟病發，雖然這名女子馬上叫救護車，但已經回天乏術。醫生說，尚凡堤可能是在性行為過程中太過興奮導致悲劇，當地媒體及網友則認為，這大概是最爽快的死法之一了。