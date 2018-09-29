日本貓站長月曆加入「碎碎念心聲」 粉絲直呼：超可愛！

日本和歌山電鐵推出最新桌曆，以四代貓咪站長為主的多圖月曆，還加入「岡電博物館」的貓咪館員「美宇」首次亮相。（圖擷取自いちご電車グッズショップ官網）

2018-09-29 18:47

〔即時新聞／綜合報導〕日本和歌山電鐵推出最新桌曆，以4代貓咪站長為主的多圖月曆，還加入「岡電博物館」的貓咪館員「美宇」首次亮相，搭配牠們的「碎碎念」主題，令粉絲們直呼「超可愛，火速購入！」

據《朝日新聞》報導，和歌山電鐵25日推出2019年「貓咪員工的碎碎念月曆」，內容除了收錄貴志站4代小玉站長，以及任職於岡山市「岡電博物館」的館員「美宇」的照片，還替牠們加上特別的「碎碎念心聲」，如「好啦～來去上個班吧喵～畢竟升官了嘛～」等，讓粉絲們能夠一次看到5隻貓咪員工的可愛模樣，立刻掀起熱烈迴響。

社群平台上常看到不少網友特地至和歌山遊覽，就是為了一睹「貓咪站長」的真面目。貴志川線還將電車改造為第一代名譽站長「小玉」的樣子，從車站到車廂內都以小玉身上的配色黑、白、橘設計，充滿貓咪氣息，也成為熱門的打卡熱點。

新推出的月曆不僅包括4代貓站長，「美宇」館員也跨界合作。首次亮相就吸引眾人目光，紛紛在小玉站長的官方推特（Twitter）下留言詢問，「美宇是在第幾月呢？」、「美宇第一次現身，好期待！」等。

月曆限量3500份，每份1600日圓（約台幣430元），一推出就讓不少鐵粉以行動支持，高喊「超可愛，已火速購入！」