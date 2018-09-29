全美首家「機器人妓院」擬上線 居民、市長大反彈

加拿大成人玩具製造商「KinkySdollS」要在休士頓開設全美第一間機器人妓院。（圖擷自KinkySdollS）

2018-09-29 16:18

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大一間「性愛機器人」製造商最近計畫在美國休士頓開設全美第一間機器人妓院，不過此舉卻引來居民反彈，市長也下令檢視在現行法例下，這樣的產業是否違法。

加拿大成人玩具製造商「KinkySdollS」去年在多倫多開了一間「機器人妓院」，並在上月宣佈，要在休士頓開設全美第一間分店，讓美國人可以體驗與機器人做愛的感覺。該店提供消費者30分鐘到2小時，與性愛機器人獨處的服務，

不過休士頓市長透納（Sylvester Turner）卻不希望機器人妓院開張，他直言自己不是道德魔人，而是為市民的健康、衛生著想。他也下令檢視在現行法例，這樣的行業是否違法，也不排除未來修法加強監管。

休士頓的衛生部門也表示，已經在研究這樣的商店會帶給社區什麼樣的潛在健康風險，其中也包含傳播性病。此外，目前美國連署網「change.org」已經有超過1.1萬人連署，希望這家妓院別開在休士頓。

雖然休士頓市長、當局與民眾都反對這間機器人技院開設，然而法律專家翠絲（Gerald Treece）表示，人類娼妓與人工智慧娼妓並不同，就他所知並無法律對此禁止，因此只要交易不是在大庭廣眾下就無法可管。