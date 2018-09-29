以色列空襲加薩 巴方稱7人死亡逾500傷

以色列軍方28日對加薩邊境抗議民眾實施空襲，據巴勒斯坦官方統計，共造成505人受傷，7人死亡。（法新社）

2018-09-29 15:05

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦28日再度爆發嚴重衝突，巴方表示，以國士兵朝抗議的巴勒斯坦人民開槍，同時針對加薩實施空襲，造成至少505人受傷，其中89人受到槍擊，7人死亡。

根據《路透》報導，以色列軍方指出，衝突發生在當地時間週五（28日），在巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯（Hamas）」策動下，數以千計的示威人士朝以國士兵投擲爆炸裝置與石塊，而以國旋即發動實彈射擊與空襲回擊。

巴勒斯坦衛生部（the Palestinian Health Ministry）公布死傷數據，稱有505人在事件中受傷，其中89人受到槍擊，有7名男性不幸死亡。巴方進一步公布細節，指這7名死者中有2人年齡分別為12、14歲，目前尚未能聯繫到男孩家屬對此發表評論。

巴勒斯坦民眾今年3月底發起「偉大的回歸遊行」（The Great March of Return），每週都有數千名巴勒斯坦人前往加薩邊境，向以色列示威抗議，要求歸還1948年遭以色列奪取的故鄉。對此，美國總統川普26日表態贊同巴勒斯坦建國的目標，支持以「兩國方案」解決雙方數十年來的衝突。