門號一綁就是80年！強國用戶哀號「根本活不到那麼久」

手機已成為現代人生活中的一部分。（歐新社）

2018-09-29 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕在台灣辦手機門號通常都要綁約，一般合約多在2年到2年半，不過在中國可不是這樣。中國三大電信營運商最近就被民眾指控，涉嫌以特別手機號碼為由將合約拉長，一名男子的合約更是被綁到2099年。

綜合報導指出，中國三大電訊商最近頻頻被指控，利用手機號碼特別為由，與消費者簽署不合理的合約。此事件爆發原因是一名黑龍江用戶發現，他的手機號碼尾號是6789，但合約期竟長達29年，而且期間無法調整月費。消息傳出後，有幾十位手機用戶也投訴，他們也遇到門號霸王條款。

山西一名男子更發現，他過去在中國移動辦理尾碼為9999的手機號碼，結果合約到期日竟然是2099年12月31日，期間長達80多年。而且中國移動原本聲稱只要綁3年的約，但男子在3年約滿後想降低月費，才發現已經「被簽約」到2099年，在到期前每個月都要維持最低消費586人民幣（約2600新台幣）。男子也無奈表示，「根本活不到2099年那麼久。」

中國移動客服對此表示，手機尾碼9999是吉祥號碼，因為特別搶手，肯定會有一些限制，至於能否更改月費，不同號碼有不同情況，需到門市辦理。