遺體數不完 印尼地震海嘯增至48死350傷

印尼蘇拉威西島遭強震與海嘯襲擊，目前至少已有48死350傷，但海岸線仍佈滿許多遺體。（美聯社）

2018-09-29 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕印尼蘇拉威西島昨（28日）連續發生芮氏規模6.1與7.5強震，隨後又被3公尺高的海嘯襲擊，印尼災害防制署（BNPB）表示，目前至少已有48死350傷，但海岸線佈滿許多遺體，當局尚未掌握確切的罹難者人數。

據《路透》報導，印尼中蘇拉威省首府巴路市（Palu）海灘上都是遺體，預計死亡人數還會持續增加。海嘯沖進海岸線上的房屋，巴路市內的1座清真寺也被波及。

BNPB發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）指出，多處房屋、醫院、商場和酒店倒塌，橋樑也被沖走。除了海灘之外，倒塌的建築物之間也有罹難者遺體，傷者則在室外臨時搭建的醫療帳篷接受治療。

地震和海嘯造成了大規模的停電，導致巴路市周圍的通訊中斷，印尼當局到了今天（29日）仍然難以協調救援工作。更嚴重的是，BNPB無法得知棟加拉鎮（Donggala）的任何消息，那裡相當靠近震源。

此外，巴路市東部和南部的聯外道路都遭到地震摧毀，機場跑道和空航管制塔也受損，使得空中和陸地的救援派遣變得相當困難。目前印尼軍方已準備從首都雅加達運送物資，巴路市則儘量修復機場以便讓救援部隊進入。