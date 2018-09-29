瑞典電視台再為辱中道歉 內容卻讓中國大使館氣炸...

瑞典新聞再向中國道歉，內容卻極盡嘲諷，讓中國駐瑞典大使館相當不滿。（圖片擷取自網路）

2018-09-29 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典日前發生一起牽涉中國遊客的旅遊糾紛，未料此事竟升級成外交層級爭議，鬧得不可開交。瑞典電視台趁機製作一部諷刺中國的惡搞短片，調侃中國人隨地大便、吃狗肉的影片，再遭中國駐瑞典大使館點名砲轟。該電視台昨日再向中國「道歉」，但內容極盡嘲諷，中國官方痛批「用心險惡」。

根據《環球網》報導，「瑞典新聞」當地時間週五晚間，再就惡搞中國一事道歉，主持人先是自嘲遭「網路暴力」，還說要違反「諷刺的憲法」，為一個玩笑道歉，因為這個玩笑讓10多億人感到難受，代表一定不是個好的玩笑。

主持人接著向「所有感到被種族主義傷害的人道歉」，但這個道歉是對中國人民，而非中國政府，並再度批評中國政府對言論自由的不尊重。此外，先前節目在使用中國地圖時，未將台灣放入，也引起中方批評，節目亦在當晚做出更正，刊出一幅用中國五星旗覆蓋的「世界地圖」。

對此，中國駐瑞典大使館發言人批評，節目製作單位的這些道歉都是不嚴肅且不真誠的，始終迴避種族主義和排華辱華的本質，且還企圖讓中國人民與政府產生對立，用心險惡，強調「中國政府是受到14億人民忠心擁戴的政府」，再次對瑞典電視台和節目劇組表達嚴正抗議。