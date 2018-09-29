潭美強襲沖繩！16萬戶停電 道路變汪洋、車被吹翻

有的道路淹水宛如一片汪洋。（圖取自たまおG！推特）

2018-09-29 13:00

〔即時新聞／綜合報導〕潭美颱風今日起侵襲日本，沖繩首當其衝，目前颱風已經造成當地超過16萬戶停電，那霸機場國內外逾380航班取消。強風豪雨造成車子被吹翻，停車場的車也亂成一團，還有的道路淹水宛如一片汪洋。

日本氣象廳指出，24號颱風（潭美颱風）於日本時間12點時，位於久米島東南偏南約40公里處，朝北以時速20公里前進，測得中心最大風速為每秒45公尺（時速162公里）最大瞬間風速達每秒60公尺（時速216公里）。目前颱風已經造成沖繩16萬餘戶停電，媒體呼籲民眾盡量待在家中勿外出。

綜合日媒報導，沖繩那霸市28日晚上進入暴風範圍，目前街上看不到半個人，風雨非常強勁，前往採訪的車子甚至都感受到劇烈搖晃。那霸機場29日全面停飛，單軌鐵路與公車也全停班。另外，截至當地時間中午11點，沖繩共16萬4210戶停電，當局呼籲民眾緊急避難，目前沖繩縣內106個避難所共有約600人。

據沖繩電力公司指出，至日本時間29日早上11點，宇流麻市有24930戶停電、宜野灣市有14630戶停電、沖繩市有12940戶停電、糸滿市有11270戶停電、名護市有10170戶停電，總計沖繩共有16萬4210戶停電中。

電力公司也表示，由於目前風雨猛烈，若進行室外工程將相當危險，將用遠端操作進行修復，等到風雨變小才會正式進行室外工程，請大眾諒解。

綜合日媒報導，颱風24號行動緩慢，可能造成長時間破壞，降下災害級豪雨。目前日本九州到東北都正下著鋒面雨，若颱風登入本州後，雨勢將近一步增強，得提防土石流、淹水、河川暴漲甚至氾濫。呼籲民眾盡量不要外出，並切勿接近海邊。另外，目前九州到本州的火車與飛機航次全被打亂，通勤時間恐受影響。

水已經灌入民宅。（圖取自やました りょうすけ推特）

當局呼籲大眾勿接近海邊。（圖取自フィッシャーマン推特）

街道上漂流著木頭。（圖取自フィッシャーマン推特）

強風豪雨造成車子被吹翻。（圖取自LUKI推特）

停車場的車也亂成一團。（圖取自【沖縄県地元情報局】推特）

潭美颱風目前中心最大風速為每秒45公尺（時速162公里）。（法新社）

最大瞬間風速達每秒60公尺（時速216公里）。（法新社）

颱風造成沖繩共16萬4210戶停電。（圖擷取自影片）