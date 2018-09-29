美眾院通過西藏決議案 將可限制中國官員入境美國

美國眾議院在美東時間25日晚間表決通過《西藏旅行對等法》，反制中國禁止美國人進入西藏的做法，如果中國限制美國人進入西藏地區，中國相關官員也將不得進入美國。圖為西藏的布達拉宮。（路透資料照）

2018-09-29 13:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院在美東時間25日晚間表決通過《西藏旅行對等法》（Reciprocal Access to Tibet Act），反制中國禁止美國人進入西藏的做法，如果中國限制美國人進入西藏地區，中國相關官員也將不得進入美國。

綜合媒體報導，該法案由麻州民主黨眾議員麥考文（Jim McGovern）在還是歐巴馬政府時期，2014年6月向國會提案，要求中國鬆綁對美國官員、記者和一般公民進入西藏的管制，確保美國人與中國人有一樣的外交權利。

《西藏旅行對等法》要求，美國國務院未來每年須向國會提交報告，列出專管西藏事務的中國國家及地方高層官員名單，並且評估中國政府允許美國外交官、新聞記者和遊客進入西藏地區的情況。若發現中國官員限制美國人進入西藏，美國也將不許相關中國官員進入美國。

這項睽違4年的法案，終於在川普政府執政第2年後在眾議院通過。「這是西藏人和美國人的人權勝利。」主要起草者的麥考文說，由於中國嚴格的入藏管控，讓藏人被隔絕於世界之外，讓中國統治下藏人受到壓迫的情況被忽視，包括對藏人任意逮捕、虐待、不當對待、過度監控，甚至延伸到語言、宗教和文化的限制。

西藏台灣人權連線理事長札西慈仁（Tashi Tsering）表示，這項法案對美籍藏人非常有意義，過去美籍藏人申請中國簽證都被拒絕，希望以後有更多美籍藏人可以前往西藏，了解當地的真實情況，西藏人權侵害狀況，打破那些中國人所說，「你又沒去過西藏，當地人都很快樂」的說法。

札西慈仁還說，2008年之後中國崛起，各國支持西藏的聲音變少，但世界沒有忘記西藏，透過各種方式，關注西藏的人權。