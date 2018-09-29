手握關鍵！人權律師籲翁山蘇姬赦免路透記者

2018-09-29 13:41

〔即時新聞／綜合報導〕因報導羅興亞屠殺悲劇而遭逮捕的2名《路透》記者，本月初各被緬甸政府重判7年監禁，引起各界譁然，著名人權律師艾瑪‧克隆尼（Amal Clooney）今天表示緬甸實質領導人翁山蘇姬的作為將受歷史檢驗，呼籲她赦免2人，

稍早的報導指出，32歲的瓦隆（Wa Lone）及28歲的吳覺梭（Kyaw Soe Oo）因採訪緬甸軍方血腥鎮壓羅興亞人等相關新聞，本月3日遭緬甸仰光法院依違反「政府機密法」（Official Secrets Act），判處兩人各7年徒刑。《路透》總編輯痛批緬甸軍政府毫無言論自由；歐盟、德國、英國隨後也發表聲明，譴責緬甸軍政府，並要求立即無條件放人。

代表上述2名記者的艾瑪‧克隆尼28日在聯合國大會新聞自由小組發言指出，記者家屬已針對此案向緬甸總統提出赦免請求，呼籲該國實質領導人翁山蘇姬在與總統協商後做出赦免的決定。

艾瑪‧克隆尼直言，「翁山蘇姬比任何人都了解在緬甸身為政治犯的感受，她曾以這種身分躺在監獄的床上，如今瓦隆及吳覺梭也在獄中入眠」，她說，「翁山蘇姬手握（釋放2人的）關鍵，歷史將視她的應對做出評論」。

當年以緬甸民運領袖之姿獲頒和平獎的翁山蘇姬，近來因鮮少出言反對緬甸軍方血腥鎮壓羅興亞人而遭到批評，她月中首度打破沉默，表示瓦隆和吳覺梭是因觸犯政府機密法才會入獄，與他們兩人身為路透記者無關，強調這場判決不是誤判，反而彰顯了法治的力量。