給正恩一罐啤酒？俄媒：北韓駐俄大使館藏地下賭場！

俄媒爆料北韓駐俄大使館內藏地下賭場，已經被查緝。（資料圖 美聯社）

2018-09-29 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕北韓近期與各國關係回溫，領導人金正恩也表明非核化誠意，然而私底下似乎仍在不擇手段地拼命掙錢。據俄媒指出，俄國司法單位查緝了15個非法賭場，位於莫斯科的北韓大使館私下營運地下賭場，上週遭到當局大規模查緝，目前已經封鎖了15個違法賭場，其中一個就在大使館內。

綜合媒體報導，據俄國官媒《俄羅斯新聞社》（RIA Novosti）指出，除了海參崴、克里米亞半島等部分地區外，俄國自2009年7月開始禁止營運賭場，有經營知名飯店的俄羅斯商人付租金給北韓大使館，如此就能在警察管不到的大使館內營運地下賭場。而俄國外交部於2011年就已經致信北韓大使，由於違反兩國間外交協議，要求立即關閉賭場。

針對此事件，聯邦調查委員會莫斯科分部並未就北韓大使館涉嫌經營非法賭場一事發表官方言論，而俄羅斯駐北韓大使館則否認：「並非事實，我們對此事一無所知。」

自蘇聯解體後，俄羅斯面臨賭場大量增加等社會問題，禁止賭場營運後每隔一段時間都會出現大規模查緝。搜查單位於上週已經逮捕超過100名嫌疑犯，外界認為這已經讓莫斯科最大的違法賭博組織瓦解。