臉書承認遭駭客攻擊 5000萬用戶有個資外洩風險

臉書公司（Facebook）今天證實發現嚴重漏洞，估計有高達5000萬用戶遭到駭客入侵，有個資外洩的風險，但臉書表示，目前漏洞已經修補完成。（路透資料照）

2018-09-29 06:35

〔即時新聞／綜合報導〕臉書公司（Facebook）今天證實發現嚴重漏洞，估計有高達5000萬用戶遭到駭客入侵，有個資外洩的風險，但臉書表示，目前漏洞已經修補完成。

綜合媒體報導，臉書聲明指出，駭客能夠透過「檢視角度」（view as）的漏洞，竊取「存取權杖」（access tokens），獲取用戶的數位鑰匙，從而控制目標的帳號。該功能原為一項隱私權工具，可以「預覽個人檔案」，讓用戶了解其他人可以看到自己的動態時報的哪些內容。臉書在25日發現這項漏洞，並且將相關問題通報警方，也在27日完成漏洞修補。

臉書執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）表示，這是一項非常嚴重的安全問題，目前還不知道是否有用戶遭漏洞所濫用。

臉書指出，已經重設受到影響的5000萬用戶，以保護他們的帳戶安全，另外基於安全問題，也額外重設4000萬個用戶帳號，所以大約會有9000萬用戶，會被官方要求重新登入帳號。強迫登出帳號，為常見的處理安全漏洞方式。