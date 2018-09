2018-09-29 02:00

〔中央社〕美國聯邦眾議院情報委員會今天無異議表決通過,要求公布調查俄羅斯是否干預2016年美國大選的數十份訪談謄本,其中包括總統川普高層幕僚的訪談內容。

眾議院情報委員會(Intelligence Committee)要求,將53份訪談謄本送交國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence),由後者解除這些文件的機密分級,再予以公布。

不過眾院情報委員會的民主黨籍成員表示,和川普同黨的共和黨眾議員,拒絕民主黨希望立即對領導通俄門調查的特別檢察官穆勒(Robert Mueller)公布所有謄本的要求。共和黨不但掌握眾院多數席次,也掌控情報委員會。