談貿易戰 王毅：中國不接受訛詐不懼施壓

2018-09-29 01:12

〔中央社〕美國追加關稅對中國貿易施壓後，中國國務委員兼外長王毅今天在聯合國表示，應以平等對話解決貿易摩擦，中國為維護自身權益，「不接受訛詐，更不懼怕施壓」。

談到朝鮮半島局勢，王毅說，中國支持南北韓全面改善關係，支持北韓與美國推進對話進程，鼓勵北韓沿著非核化方向繼續前進，「同時認為美方也應及時做出積極回應，與朝方（北韓方面）真正相向而行」。

王毅說，中國嚴格執行聯合國安全理事會各項涉及北韓的決議，也呼籲安理會根據局勢發展變化，及時採取行動，為透過政治外交手段、和平解決朝鮮半島問題創造更有利條件。除實現非核化，也要建立朝鮮半島和平機制，「只有讓兩個輪子一起向前轉動，問題才能解決，和平才有希望」。

美國總統川普6月與北韓領導人金正恩會面後，北韓非核化進展有限，中國、俄羅斯制裁北韓卻出現鬆動跡象。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨天敦促聯合國安理會成員國「以身作則」，確實執行北韓制裁措施，王毅則主張應適當放鬆制裁，與美方立場相左。

美中另一大戰場在貿易。美國為施壓中國改變補貼特定產業等扭曲市場的作為，至今已對2500億美元中國貨品加徵關稅。中國也不甘示弱，以報復性關稅反擊美國，並拒絕重返談判桌。

王毅在聯大發言時說，國際貿易本質是優勢互補、互利共贏，不應是一方得利、一方受損的零和博弈，更不能將一己之私凌駕於所有人的利益之上。他在未點名美國的情況下說：「保護主義最終將損害自己，單邊行動勢必殃及各方。」

面對貿易摩擦，王毅表示，中國始終主張透過平等對話與協商，按照規則和共識予以妥善解決，中國不接受訛詐，更不懼怕施壓。他說，這項立場是維護中國自身正當權益、自由貿易體系及國際規則秩序。

在中國經濟發展方面，王毅提到，今年是中國改革開放40週年，中國有信心保持「經濟向好勢頭」，為世界創造更多貿易機會。「中國絕不會封閉倒退，開放的大門只會愈開愈大。中國也不會高築壁壘，准入門檻只會愈降愈低。」

王毅發言以「堅持多邊主義，共謀和平發展」為題，通篇強調中國堅定奉行多邊主義，敦促各國共同維護以聯合國為核心的國際體系、以世界貿易組織（WTO）為核心的多邊貿易體制，以合作代替對抗，以協商取代脅迫，「建設大家庭，而不是拼湊小圈子」。

美中貿易、軍事、政治摩擦加深之際，王毅發言部分內容影射美國，包括敦促聯合國各成員國「及時足額繳納會費和維和捐款」。美國每年分攤聯合國約22%會費，但多年來積欠數億美元，被調侃為聯合國「欠款大戶」。（編輯：陳宜君）