加拿大研究：孩童每日只當2小時低頭族 有益腦力發展

加拿大研究指出，每天限制11歲以下的孩童只能當2小時低頭族，有益腦力發展。（法新社）

2018-09-29 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大渥太華東安大略兒童醫院（CHEO）研究所發布最新研究指出，每天限制11歲以下的孩童只能當2小時低頭族或接觸其他3C產品螢幕，配合適當睡眠與運動習慣，有益孩童腦力發展，研究發布在《刺胳針兒童與青少年健康》期刊（The Lancet Child & Adolescent Health）。

綜合外媒報導，研究團隊分析來自美國20個區域的4524名8到11歲的兒童，觀察他們是否符合加拿大政府建議的健康指南：「9至11小時的睡眠，少於2小時的娛樂螢幕時間，每天至少進行1小時的體能活動」，結果發現這些兒童平均每天花費3.6小時在看螢幕。

研究時，兒童和家長先完成問卷調查，以評估孩子的身體活動，睡眠和使用螢幕時間，孩童們另進行認知測試、評估語言能力、情景記憶力、執行功能性、注意力、工作記憶力和事件處理速度測驗，團隊將孩子的生活背景、種族、發育程度、身體質量指數（BMI）、腦部是否曾受創傷納入考量。

領導研究的瓦爾許（Jeremy Walsh）博士指出，良好的睡眠與減少螢幕使用時間，與孩童腦力發展有最強的關聯性，也能提高學習成績，搭配適當的體能活動能增進孩童的反應力、注意力、記憶力與情緒控制能力，建議兒科醫生、家長、教育工作者和政策制定者，應限制孩童接觸螢幕的時間，保障他們身心發展。

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《刺胳針兒童與青少年健康》期刊